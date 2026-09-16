Durante el rapto, los malhechores planearon cada detalle al milímetro y para ello emplearon un moderno dron que se encargó de monitorear la camioneta de Jenss Lara Tantaquilla, desde que salió, en la madrugada del domingo 30, de una discoteca en la avenida Prolongación Fátima, en Víctor Larco Herrera, hasta llegar a la intersección de la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla, en Trujillo.

Según la Fiscalía, el registro audiovisual fue extraído del celular de Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, apodado “Z”, quien fue capturado en Bolivia junto a Jhonsson Cruz Torres.

Foto: Justicia TV

También se reveló que el dron captó, en todo momento en tiempo real, calles aledañas para verificar que no hubiera agentes policiales o patrulleros en la ruta de escape.

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