El incremento de casos de dengue en La Libertad ha originado que esta región figure entre los tres departamentos del país que requieren especial atención por el avance de esta enfermedad, junto con Piura y San Martín.

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La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) analizó este escenario y advirtió que si las autoridades no ponen en marcha un plan de prevención, la economía de las personas que menos tienen seguirá siendo afectada y, además, existe riesgo de que los establecimientos de salud se sobrecarguen.

Cifras

De acuerdo a la data obtenida por REDES, en La Libertad se han registrado 5,910 casos de dengue hasta la quincena de agosto, casi 30 veces más que los 202 reportados en el mismo periodo de 2025.

El incremento de pacientes se concentra principalmente en Chao, provincia de Virú, con 2,336 casos, seguido de El Porvenir (784) y La Esperanza (408).

El aumento de personas contagiadas se da en un escenario marcado por el fenómeno El Niño y temperaturas superiores a las habituales. Según Senamhi, durante julio, Trujillo registró una anomalía de +4,8°C respecto de sus valores normales, mientras que las temperaturas llegaron a superar los 25°C. Estas condiciones favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Sin embargo, otro factor relevante se da en zonas donde las familias no cuentan con un suministro continuo de agua y deben almacenarla en recipientes, tanques u otros depósitos.

Esta situación se observa en algunos de los distritos más afectados por el dengue, como Alto Trujillo, en donde apenas el 48,7% de las viviendas tiene acceso a agua mediante la red pública. También en Pacanga, en donde la proporción llega a 67,1%; y en Huanchaco, que alcanza el 62,3%.

Impacto negativo

Para Carlos León, economista de REDES, el avance de la enfermedad también tiene un impacto económico para las familias, especialmente cuando una persona debe dejar de trabajar por contraer este mal.

“Cuando alguien se enferma puede dejar de trabajar y generar ingresos. Según el Banco Central de Reserva, las ausencias relacionadas con el dengue representaron pérdidas de S/ 163 millones en el país, entre 2010 y 2024”, indicó.

El costo puede ser aún mayor cuando la enfermedad se agrava y requiere atención especializada u hospitalización, pues esto genera mayores gastos para las familias y una mayor demanda de los servicios de salud. “Por eso, el impacto del dengue no se limita a los ingresos que se dejan de percibir; también puede traducirse en mayores gastos de atención y una mayor presión sobre el sistema de salud”, explicó el especialista.

Ante ello, la respuesta no puede limitarse a atender a quienes ya están enfermos. “Se requiere anticiparse y fortalecer las medidas de prevención, control de criaderos y vigilancia”, comentó Carlos León.