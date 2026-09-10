A menos de 15 días para que finalice oficialmente el invierno en el Perú, el biólogo pesquero Carlos Bocanegra García expresó su preocupación por las altas temperaturas que registra el mar, principalmente en el norte del país.

“La temperatura superficial del mar batió récord: está en +9.9 °C de anomalía térmica”, publicó el especialista en eventos climatológicos.

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Avanza

De acuerdo con Bocanegra, esta temperatura del mar se registró en Paita, en la región Piura, y advirtió que de seguir este ritmo, “es posible que supere los 10 °C en los siguientes días, lo cual implica aumento de evaporación del agua, formación de nubes y su posterior precipitación (lluvias)”.

“No es de locos decir que podría ser el fenómeno El Niño más fuerte que podremos vivir en estos últimos años”, agregó.

Ya en diálogo con este Diario, el también docente universitario aseveró que la temperatura superficial del mar debería alcanzar una máxima de 20 °C en esta temporada del año.

Alteraciones

Debido al desarrollo del fenómeno El Niño, según el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y el Senamhi, el promedio de anomalías en el litoral peruano alcanza los +4.97 °C por encima de lo habitual.

En La Libertad, conforme a Bocanegra, la temperatura superficial del mar también supera los 20 °C, cuando en condiciones normales se sitúa de 16 °C a 18.5 °C.

“Los niveles son alarmantes. [...] Estas temperaturas son de verano, no de agosto ni de septiembre”, expresó el catedrático, para luego explicar que “son masas que están circulando”. “Mientras más avanza, más afectación hay. Por eso la mortalidad de las aves, de los mamíferos. Se viene la primavera y que no nos extrañe que la temperatura sobrepase los 10 °C de anormalidad”, dijo.