Los hombres del volante siguen en la mira de los extorsionadores. Delincuentes balearon un microbús de la empresa de transportes El Cortijo cuando hacía su recorrido, con pasajeros a bordo, por la urbanización La Alameda, en Trujillo.

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Atentado

El ataque ocurrió a las 9:30 de la noche del último martes, cuando el conductor realizaba su última vuelta del día. Según las primeras informaciones, dos maleantes que iban en una motocicleta interceptaron al vehículo y le dispararon, al menos, ocho balazos.

Los transportistas contaron que cuatro tiros impactaron contra el parabrisas y la parte lateral derecha de la unidad. Incluso, una de las balas atravesó todo el vehículo y salió por la parte posterior.

El Cortijo es víctima de amenazas desde el pasado 4 de septiembre, que en redes sociales se difundió un video en donde delincuentes mostraban armas de fuego de largo alcance, cartuchos de dinamita y la tarjeta de circulación de un vehículo de esa empresa.

Los malhechores decían integrar la banda criminal autodenominada “La Gente del Porvenir y Gran Chimú”. Incluso, advirtieron que atacarían las unidades cuando estén con pasajeros, como ocurrió la noche del martes.

Ante el temor de ser atacados, ayer algunos choferes se negaron a salir a trabajar. Además, no descartaron paralizar sus labores hasta que la Policía no atrape a los autores de estas intimidaciones.

En la mira

Esta no es la única amenaza a transportistas. Desde la noche del martes, en redes sociales circula un video en donde esa misma banda exige dinero a las empresas que trasladan pasajeros a la sierra de La Libertad.

“Empresas de transportes de combis formales e informales de avenidas Pumacahua y Unión, ruta Huamachuco, Santiago (de Chuco), Julcán, todas las rutas (de la) sierra, desde el día de hoy, todas se pondrán a derecho o empezaremos a matar uno por uno. Apéguense a un vago y quiero mi plata”, se escucha decir a un delincuente.