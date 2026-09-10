Un nuevo ataque con explosivos se perpetró en la provincia de Trujillo. Esta vez, una organización criminal detonó un cartucho de dinamita en una vivienda situada en el sector Parque Industrial del distrito de La Esperanza.

Los delincuentes, además, dejaron una carta en donde exigen el pago de S/ 70 mil para no atentar contra la vida de los dueños del inmueble.

VER MÁS| Realizan reconstrucción de secuestro y cuádruple asesinato en Trujillo

Este atentado ocurrió a las 11 de la noche del último martes. La dueña del predio contó que descansaba en el segundo nivel de su casa, junto a su esposo e hija, cuando ocurrió la detonación. El explosivo habría sido colocado en la ventana de su hogar, que quedó con el protector de fierro doblado y las lunas destrozadas.

Al lugar llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UEDX), quienes recogieron los restos del cartucho. Las pesquisas está en manos de efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte.