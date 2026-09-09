El Arzobispado Metropolitano de Trujillo lamentó la ola criminal que golpea a la región La Libertad y exigió a las autoridades acciones urgentes, eficaces y sostenidas para recuperar la seguridad y restablecer la confianza ciudadana.

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Dolor

A través de un comunicado, la Arquidiócesis de Trujillo se pronunció por el asesinato de cuatro jóvenes y el secuestro de un empresario minero ocurrido el 30 de agosto último en el cruce de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla.

Aseguró que “la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y a recibir información oportuna y responsable sobre estos hechos”.

“Esta dolorosa situación se agrava por la incertidumbre que generan las informaciones insuficientes y poco claras difundidas hasta el momento. La falta de certezas profundiza el sentimiento de inseguridad y debilita aún más la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, indicó.

El documento, que lleva la firma de monseñor Alfredo Vizcarra Mori, también precisa que “la respuesta frente al crimen no puede ser improvisada, fragmentada ni débil”.

“Se requiere una acción firme, coordinada, transparente y constante. Pedimos al Estado que fortalezca a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial, dotándolos de los recursos y las condiciones necesarias para actuar con inteligencia, celeridad, justicia y valentía frente al crimen organizado”.

Unidad

El Arzobispado, asimismo, hizo un llamado para que las autoridades, las instituciones y la ciudadanía trabajen en conjunto con la finalidad de “reconstruir la confianza y devolver la paz a nuestras calles y hogares”.

“La seguridad no se construye únicamente con medidas de fuerza o con el encarcelamiento; exige también educación, trabajo digno, prevención y una sociedad más justa y solidaria”, acotó.