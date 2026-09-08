Se cumplieron 10 días desde que delincuentes vestidos con indumentaria similar a la del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO) asesinaron a cuatro personas que acompañaban al empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla (31). Tras el ataque, los criminales secuestraron al empresario y se lo llevaron en un moderno vehículo por la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.

Familiares y amigos de las víctimas mortales-Farhad Andrea Monzón Lingán (20), Nadia Edith Urtecho Rodríguez (28), Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas (37) y Christopher Eduardo García Álvarez (33)-llegaron hasta la escena del crimen para exigir justicia.

“No creemos en la Policía. Si tenemos que marchar (por pedir justicia), vamos a marchar y vamos a seguir. Estamos perdiendo a nuestra hija.”, indicó Luis Monzón Flores, padre de la joven Farhad, quien era estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Medicina.

“Pedimos que se aclare y que se castigue (a los responsables) como debe ser”, apuntó.

MALESTAR

Por su parte, Flor Álvarez, madre de Christopher García Álvarez, calificó como un “show” las acciones que ha realizado la Policía Nacional durante las investigaciones.

“La Policía no está haciendo nada. Solo han venido a hacer show”, agregó.

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