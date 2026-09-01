El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, reconoció que los centros penitenciarios continúan siendo los lugares desde donde las organizaciones criminales dirigen los más violentos atentados, como el perpetrado el domingo pasado en Trujillo, que dejó cuatro muertos y un empresario minero secuestrado.

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ACUERDOS

El representante del Ejecutivo se reunió ayer con autoridades y empresarios de la región La Libertad para coordinar la implementación del control perimétrico y retenes en el penal El Milagro, que estará a cargo de militares.

Según dijo, esta medida permitirá “asegurarnos que las llamadas extorsivas cesen, que los penales dejen de ser una trinchera del delito, un centro de operaciones del crimen organizado”.

“El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha decretado una lucha sin tregua y sin cuartel contra el crimen organizado, contra el sicariato y contra la extorsión. Es en el marco de esa política que hemos solicitado facultades delegadas para legislar contra estas lacras”, indicó.

Durante su estadía en Trujillo, Rafael Belaunde se reunió, en diferentes momentos, con la gobernadora Joana Cabrera, el alcalde provincial Mario Reyna y el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Fernando Guerra.

También coordinó con la Policía Nacional del Perú la captura de cinco implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes.

LAMENTA

De otro lado, la presidenta Keiko Fujimori utilizó sus redes sociales para mostrar sus condolencias con los familiares de las cuatro personas asesinadas el último domingo. También reconoció el trabajo policial “por su rápida y firme respuesta en este caso”

“Cuatro presuntos implicados en este repudiable crimen fueron capturados y el ciudadano que permanecía secuestrado fue liberado. No vamos a dar tregua a la delincuencia. El Gobierno responderá con firmeza”, aseveró.

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