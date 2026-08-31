El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, afirmó que el Gobierno espera resultados concretos e inmediatos frente a los recientes hechos de violencia registrados en Trujillo, región La Libertad.

El pronunciamiento se produjo durante una reunión con el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, realizada en la sede de la Tercera Macro Región Policial La Libertad.

PNP informó sobre acciones frente a la inseguridad

Durante el encuentro, Arriola informó al titular del Ministerio de Defensa sobre las medidas adoptadas por la Policía ante el escenario de inseguridad registrado en Trujillo.

Belaunde remarcó que las acciones desplegadas deben traducirse en resultados concretos para la población, en medio de la preocupación por los recientes hechos criminales ocurridos en la ciudad.

El Ministerio de Defensa no detalló en su comunicado cifras de detenidos, capturados o bandas desarticuladas derivadas de estas acciones.

Gobierno coordina apoyo de las Fuerzas Armadas

Previamente, el ministro sostuvo una reunión con la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, con el objetivo de articular esfuerzos para reforzar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana.

La coordinación busca fortalecer la presencia del Estado en puntos considerados críticos y complementar las operaciones de la PNP.

Las competencias específicas de las Fuerzas Armadas en estas acciones deberán desarrollarse dentro del marco legal vigente y en coordinación con las autoridades responsables del orden interno.

Plantean reforzar seguridad en penal El Milagro

Entre las medidas abordadas figura la implementación de un perímetro de seguridad en los exteriores del penal El Milagro, ubicado en Trujillo.

La gobernadora regional expresó su compromiso de acompañar las acciones necesarias para concretar esta medida.

El reforzamiento del entorno del establecimiento penitenciario se produce en un contexto en el que autoridades del Ejecutivo han señalado que algunas actividades criminales podrían estar siendo coordinadas desde centros penitenciarios.

Trujillo bajo presión por recientes hechos criminales

Las reuniones se producen después de una serie de hechos violentos que han elevado la preocupación por la seguridad ciudadana en Trujillo.

En los últimos días, el Gobierno ha anunciado coordinaciones entre la PNP, Fuerzas Armadas y autoridades regionales con el objetivo de reforzar las labores de inteligencia, control territorial y vigilancia en puntos estratégicos.

El Ejecutivo sostiene que estas acciones deben generar resultados verificables frente a las organizaciones criminales que operan en La Libertad.