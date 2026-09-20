El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condenó el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, y expresó sus condolencias a su familia y seres queridos.

Refiere que, si bien los familiares cuentan con abogado particular, el MIMP, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, solicitó a la Fiscalía realizar las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.

Asimismo, el sector exhortó a las autoridades competentes a actuar con diligencia en este asesinato que involucra a una mujer que ejercía su derecho a participar en la vida política.

#Áncash | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condena el asesinato de Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, y expresa sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos.



Aunque la familia cuenta con patrocinio… pic.twitter.com/Lvx88hTY3R — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) September 20, 2026

CRIMEN

La periodista y aspirante al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, más conocida como “La China Polo”, fue acribillada por un sicario durante una actividad proselitista en Caraz, provincia de Huaylas. El ataque ocurrió al promediar las 12:40 p. m., en inmediaciones del mercado La Explanada.

Según información preliminar, la candidata caminaba repartiendo propaganda electoral acompañada de simpatizantes y partidarios, cuando fue interceptada por una persona que sacó su arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones contra ella.

Frente a ello, Susy Aponte fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Caraz, pero falleció en el camino por la gravedad de sus heridas. Además, el ataque dejó cinco personas heridas por proyectiles de arma de fuego.