Mario Irivarren volvió a generar reacciones en redes sociales luego de referirse a las condiciones en las que se comercializan los desayunos en carretilla. El exchico reality contó que, mientras se dirigía a grabar ‘La Manada’, encontró dos puestos en el camino, pero optó por no comprar alimentos pese a tener hambre.
Las declaraciones de Mario sobre estos tradicionales desayunos generaron comentarios entre sus compañeros Laura Spoya y Gerardo Pe’, quienes señalaron que estos puestos son una alternativa frecuente para quienes se dirigen a sus centros de trabajo o estudio.
“En camino para acá... hay dos carritos que venden desayuno. Y me detuve un rato a mirarlos porque pensé comprarlos. (¿Y por qué no?) Luego dije: ‘Se ve totalmente insalubre esa huev**’”, sostuvo Mario.
Las palabras de Irivarren generaron una reacción de Laura Spoya, quien contó que sí acostumbra consumir este tipo de desayunos: “El 99% de la producción como ahí. ¿Qué te pasa?”.
Por su lado, Gerardo Pe expresó: “Oe, el 95% peruanos come o desayuna en esa carretilla”.
Frente a las observaciones de sus compañeros, Mario explicó las razones por las que desconfía de los alimentos que se venden en la vía pública. Según señaló, los panes y demás productos permanecen expuestos al tránsito vehicular y a las condiciones del ambiente.
“El señor de la carretilla tiene los panes ya preparados en la calle, por donde pasan todos los carros que botan el humo, el smog, que levantan polvo”, insistió Irivarren.
“¿Y luego eso te lo metes a la boca? ¿Y me estás diciendo que no me van a dar 45 salmonelas, 10 tifoideas y 75 tipos diferentes de hepatitis? Por favor”, agregó.