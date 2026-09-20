Mario Irivarren volvió a generar reacciones en redes sociales luego de referirse a las condiciones en las que se comercializan los desayunos en carretilla. El exchico reality contó que, mientras se dirigía a grabar ‘La Manada’, encontró dos puestos en el camino, pero optó por no comprar alimentos pese a tener hambre.

Las declaraciones de Mario sobre estos tradicionales desayunos generaron comentarios entre sus compañeros Laura Spoya y Gerardo Pe’, quienes señalaron que estos puestos son una alternativa frecuente para quienes se dirigen a sus centros de trabajo o estudio.

“ En camino para acá... hay dos carritos que venden desayuno. Y me detuve un rato a mirarlos porque pensé comprarlos. (¿Y por qué no?) Luego dije: ‘Se ve totalmente insalubre esa huev**’ ”, sostuvo Mario.

Las palabras de Irivarren generaron una reacción de Laura Spoya, quien contó que sí acostumbra consumir este tipo de desayunos: “El 99% de la producción como ahí. ¿Qué te pasa?”.

Por su lado, Gerardo Pe expresó: “ Oe, el 95% peruanos come o desayuna en esa carretilla ”.

Frente a las observaciones de sus compañeros, Mario explicó las razones por las que desconfía de los alimentos que se venden en la vía pública. Según señaló, los panes y demás productos permanecen expuestos al tránsito vehicular y a las condiciones del ambiente.

“ El señor de la carretilla tiene los panes ya preparados en la calle, por donde pasan todos los carros que botan el humo, el smog, que levantan polvo ”, insistió Irivarren.

“ ¿Y luego eso te lo metes a la boca? ¿Y me estás diciendo que no me van a dar 45 salmonelas, 10 tifoideas y 75 tipos diferentes de hepatitis? Por favor ”, agregó.