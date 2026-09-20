Rafael Cardozo volvió a pronunciarse sobre el matrimonio de Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, con el actor brasileño André Bankoff. Esta vez, el modelo protagonizó un momento emotivo durante una emisión de ‘Esto es Guerra’, donde sorprendió al dirigirse a su expareja y hacerle un particular pedido.

La escena tuvo lugar en el mismo set donde comenzó su historia de amor con su compatriota, relación que se prolongó por casi 11 años y en la que incluso llegó a pedirle matrimonio, aunque la unión finalmente no se concretó. Sus declaraciones generaron una efusiva reacción entre los integrantes del reality, quienes se acercaron para abrazarlo y ‘consolarlo’.

Cardozo ya se había referido anteriormente al matrimonio de ‘Cachaza’; sin embargo, esta vez llamó la atención por el tono emotivo de sus palabras durante una dinámica de ‘Esto es Guerra’.

“ A ti, Cachaza. Nunca nos hablamos, ni por un mensaje de texto, pero te deseo lo mejor con tu nueva vida con tu esposo, con el hijo de ustedes que está por venir ”, declaró en un inicio.

“ Yo no tengo ninguna crítica que hacer durante todos estos 10 años. La gente cree que no funcionó; yo creo que funcionó 10 años ”, agregó.

Finalmente, visiblemente conmovido, Rafael Cardozo le dedicó unas palabras a su expareja y le deseó felicidad en esta nueva etapa.

“ Pero te deseo lo mejor, y quiero cerrar con la frase de un gran amigo mío, que también dedicó esa frase a su ex, y también te voy a dedicar a ti: ‘Sé feliz’ ”, finalizó.

Karla Tarazona sobre Rafael Cardozo tras opinar de la boda de ‘Cachaza’: “Será el eterno soltero”

Karla Tarazona lanzó un comentario sobre Rafael Cardozo y lo calificó como “el eterno soltero”. La conductora también cuestionó sus opiniones sobre el matrimonio y la maternidad de ‘Cachaza’, al recordar que el brasileño demoró 12 años en comprometerse con ella y que, finalmente, la relación llegó a su fin.

“Qué puede opinar Rafael si se demoró doce años en pedir la mano, pide la mano y se separa. No entiendo. A ‘Cachaza’ ahora se le ve tan feliz”, sostuvo.

“Ella soñó tantos años con una familia y encontró una persona que le dio una, que tenía los mismos pensamientos, las mismas metas que ella y listo”, agregó.

Según Trome, Tarazona puso en duda que Cardozo llegue algún día al altar y aseguró que el brasileño continuaría soltero. “Rafael Cardozo seguirá regalando anillos y será el eterno soltero, porque así como va, no creo que se case”, afirmó.