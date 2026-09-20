“Una Noche de Salsa 15″ continúa consolidando su trayectoria como uno de los grandes encuentros de la música salsera por el mundo . Año tras año, miles de salseros esperan esta cita para disfrutar en un mismo escenario de reconocidas figuras nacionales e internacionales del género.

Para su decimoquinta edición, el festival confirma la participación de dos grandes exponentes de la salsa sensual: Willie González y Ray Sepúlveda, quienes se suman a un cartel de lujo integrado por El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, Víctor Manuelle, Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Puerto Rican Power y otros destacados artistas que serán anunciados próximamente.

La cita será el viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027, por primera vez en el Estadio San Marcos, donde los asistentes vivirán dos jornadas dedicadas a la pasión por la salsa y la música en vivo.

Esta decimoquinta edición llegará con una propuesta escénica completamente renovada. Por primera vez en la historia del festival, Una Noche de Salsa contará con una tarima giratoria, diseñada para ofrecer al público que el cambio de espera de artista se reduzca a poco tiempo y asi disfrutar un show de principio a fin sin tiempos muertos de show. La innovadora estructura será parte de una producción de gran nivel, acompañada por modernos sistemas de iluminación, sonido y una puesta en escena pensada para elevar la experiencia del público.