Más de 142 mil ciudadanos participaron en la primera jornada presencial de capacitación para miembros de mesa organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La actividad se realizó en más de 4 mil instituciones educativas del país con miras a las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre.

Los participantes fueron seleccionados mediante sorteo público el 24 de julio y recibieron orientación sobre las funciones que deberán cumplir durante la instalación de las mesas, la votación y el escrutinio. Además, realizaron ejercicios con materiales similares a los que utilizarán durante los comicios y recibieron manuales de consulta.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, supervisó la jornada en Lima Metropolitana y resaltó la importancia de conocer los procedimientos antes del día de la elección. Entre los aspectos abordados se encuentra la elaboración del acta de escrutinio, debido a que los errores materiales pueden generar observaciones.

“Es importante que los miembros de mesa se capaciten y así conozcan los procedimientos y los materiales; en particular, la elaboración del acta de escrutinio, para evitar errores materiales que llevarían a que un acta sea observada”, afirmó Pachas Serrano.

Próxima jornada y cursos virtuales

La segunda fecha presencial de capacitación se realizará el domingo 27 de setiembre en los mismos locales. Los miembros de mesa podrán acudir a cualquiera de ellos, sin importar el lugar donde les corresponda votar o ejercer su función.

La ONPE también mantiene cursos y materiales disponibles mediante la plataforma ONPEduca para miembros de mesa, electores y personeros. Las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales desarrollan además sesiones dirigidas a otros actores electorales, incluidos integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Mientras continúa la preparación de los ciudadanos convocados, la ONPE inició el envío de material electoral desde sus almacenes de Lurín hacia las oficinas descentralizadas del interior del país. Los vehículos trasladarán implementos destinados a Cusco, Ayacucho, Apurímac, La Libertad, Junín, Cajamarca, Tumbes y Piura.