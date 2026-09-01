El general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, brindó detalles sobre la liberación de Jens Lara Tantaquilla (31), quien fue secuestrado el último domingo en Trujillo, en un hecho que dejó cuatro personas muertas.

Respecto a la posibilidad de que la familia haya pagado un rescate, el mando policial afirmó que desconoce si se realizó alguna entrega de dinero. Precisó que este aspecto será esclarecido durante el desarrollo de las investigaciones.

“Yo no tengo la información. Yo me preocupo por la integridad. En la investigación se dirá si pagó o no pagó, pero yo me preocupo porque la persona esté a salvo”, declaró Espinoza en una rueda de prensa.

Espinoza explicó que, ante un caso de secuestro, la Policía inicia un proceso de negociación con el objetivo de preservar la vida de la persona retenida. En ese sentido, destacó que el operativo permitió localizar con vida a Jens Lara Tantaquilla, dedicado a la compra y venta de minerales, y detener a cinco presuntos integrantes de la banda criminal.

Entre los intervenidos figuran dos supuestos cabecillas conocidos con los alias de “Crespo” y “Andy”. Asimismo, el jefe policial indicó que las fuerzas del orden mantienen la búsqueda de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonson Pulpo”, señalado como principal cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, quien estaría en Bolivia.

Por otro lado, el general Ricardo Espinoza descartó las versiones sobre el supuesto asesinato de un agente policial en Trujillo. El jefe policial precisó que el efectivo falleció tras sufrir un accidente en su vivienda mientras se encontraba en su día de descanso.

Según explicó el jefe policial, el efectivo había olvidado sus llaves e intentó ingresar a su vivienda por otra vía. Sin embargo, cayó desde el tercer piso y sufrió heridas que provocaron su muerte.

Espinoza expresó sus condolencias a los familiares del agente y enfatizó que el accidente no está vinculado con ningún ataque criminal.

“Ningún policía asesinado. Lo que yo lamento es que un policía ha fallecido, pero como causa de un accidente. Era su cumpleaños. Este efectivo policial de franco ha ingresado a su domicilio, se olvida las llaves, sube y cae del tercer piso. El impacto le ha generado lesiones traumáticas que le han ocasionado la muerte”, sostuvo.