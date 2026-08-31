El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, confirmó la liberación de Jens Lara Tantaquilla, quien permanecía secuestrado desde la madrugada del último domingo en Trujillo. Según explicó el titular del sector, la Policía Nacional logró ubicar al empresario tras realizar diversas diligencias para dar con su paradero.

Belaúnde indicó que el empresario ya se encuentra junto a sus familiares, luego del operativo desplegado por las fuerzas del orden desde la mañana de ayer.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, confirmó la liberación del ciudadano secuestrado en Trujillo. Los cuatro presuntos autores del secuestro están detenidos, así como el cómplice que organizó la logística



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Durante el operativo, los agentes policiales detuvieron a los cuatro ocupantes de la camioneta utilizada para perpetrar el secuestro, quienes son señalados como los presuntos autores materiales del rapto. Entre ellos se encuentra el sujeto acusado de disparar contra las cuatro personas que acompañaban a la víctima al momento del ataque.

En ese sentido, las autoridades capturaron al presunto operador logístico de la organización, quien habría coordinado con integrantes de Los Pulpos que se encuentran fuera del país para obtener uniformes, armas y otros implementos empleados en el hecho delictivo.

Los cinco intervenidos fueron ubicados en los distritos de El Porvenir y Chepén. Se trata de Frank Junior Quezada Cruz (23), alias “Ñato”; Julio Zavaleta Quezada (19), “Juliacho”; César Iván García Rivera (20); Ángel Fabricio Bocanegra Linares (19), “Folo”; y José Miguel Cherrepe Dávila (18), “Ares”.

Según información policial, todos registran antecedentes y varios de ellos cuentan con requisitorias vigentes.

La Policía Nacional señala que los operativos desplegados tras el secuestro permitieron identificar y detener a presuntos integrantes de la banda. De acuerdo con la información policial, las intervenciones ejercieron presión sobre los captores, quienes finalmente decidieron liberar al empresario.

El empresario fue ubicado en Víctor Larco, cerca de la zona donde reside en Trujillo. Tras ser encontrado, quedó bajo resguardo policial mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo su liberación.

General PNP Óscar Arriola: El móvil (del secuestro) está en análisis



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Antes de conocerse la liberación del empresario, el jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, confirmó la detención de sospechosos vinculados al caso. El oficial señaló que las operaciones continuaban y pidió dos horas para ofrecer información más precisa sobre el secuestro y el asesinato de las cuatro víctimas.

EL CASO

Según información preliminar, el hombre de negocios, identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, se movilizaba en una camioneta Ford blanca, modelo Bronco Raptor, con placa de rodaje CZI-019 la madrugada del domingo 30 de agosto. Lo acompañaban Farhad Andrea Monzón Lingán (20), Nadia Edith Urtecho Rodríguez (28),Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas (37) y Christopher Eduardo García Álvarez (33).

El vehículo fue abordado por tres hombres armados que vestían prendas similares a los uniformes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO), simulando un falso operativo en la intersección de la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla, a tres cuadras de la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo.

Tras llevarse al empresario minero, asesinaron a sus acompañantes en el interior del moderno vehículo.