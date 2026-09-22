La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, en la que ambos abordaron medidas para fortalecer las relaciones entre los dos países.

El encuentro se realizó en Nueva York, en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla durante septiembre de 2026. La ONU ha programado el debate general de esta edición a partir del 22 de septiembre.

Perú y República Dominicana abordan seguridad y desastres

Durante la reunión, ambos mandatarios dialogaron sobre la cooperación frente a desafíos comunes, entre ellos la delincuencia organizada transnacional y la preparación y resiliencia frente a desastres naturales.

Según la información difundida sobre el encuentro, también se abordaron asuntos relacionados con el desarrollo sostenible y mecanismos para continuar fortaleciendo el diálogo bilateral.

El Gobierno dominicano señaló tras la reunión que Abinader planteó llevar las relaciones con Perú “a otros niveles” y destacó que existe margen para ampliar los vínculos entre ambos países.

Inteligencia artificial y bienes culturales en la agenda

Otro de los puntos tratados fue el intercambio de experiencias en materia de inteligencia artificial.

Fujimori y Abinader también conversaron sobre cooperación frente al tráfico ilícito de bienes culturales, un ámbito que involucra mecanismos internacionales destinados a combatir la extracción, comercialización y traslado ilegal de patrimonio.

La agenda bilateral incluyó además oportunidades para profundizar la relación económica y comercial entre Perú y República Dominicana.

Ambos gobiernos buscan ampliar los vínculos comerciales

La Presidencia de República Dominicana informó que Abinader destacó los vínculos históricos entre ambos países y consideró que estos aún pueden desarrollarse con mayor intensidad.

“Son países hermanos que tenemos muchas relaciones, que incluso no estaban potencializadas en su totalidad”, declaró el mandatario dominicano al finalizar el encuentro.

Abinader indicó además que se trató de su primer encuentro con Fujimori desde que esta asumió la Presidencia del Perú y señaló que ambos intercambiaron invitaciones para realizar visitas oficiales a sus respectivos países.

Canciller Carlos Espá acompañó a Keiko Fujimori

En representación del Perú también participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y el representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas, embajador Carlos Pareja.

Pareja fue designado oficialmente como representante permanente ante la ONU el 5 de septiembre y presentó sus cartas credenciales ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el 16 de septiembre.

Carlos Espá ejerce como ministro de Relaciones Exteriores desde el inicio del Gobierno de Fujimori.

Por parte de República Dominicana, Abinader estuvo acompañado por su canciller, Víctor “Ito” Bisonó; el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; y el representante permanente dominicano ante la ONU, Wellington Bencosme.

Fujimori desarrolla su primera agenda internacional en Nueva York

La reunión con Abinader forma parte de la agenda de la presidenta peruana durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Horas antes, Fujimori sostuvo también un encuentro con Monica Juma, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para abordar cooperación frente al crimen organizado transnacional.

En esa reunión, ambas partes trataron temas vinculados con narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, corrupción y las conexiones entre estas actividades y economías ilegales como la minería y la tala ilegal.

Asamblea General de la ONU reúne a líderes mundiales

El 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó oficialmente el 8 de septiembre de 2026.

La Semana de Alto Nivel se desarrolla entre el 18 y el 28 de septiembre, mientras que el debate general está programado del 22 al 28 de septiembre.

El tema de este período de sesiones es “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.