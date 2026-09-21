Miguel Torres, presidente de la Cámara de Senadores y titular del Congreso, cuestionó ante la prensa el anuncio de Ernesto Zunini, vocero de la bancada de diputados de Juntos por el Perú (JPP), quien informó que su grupo parlamentario presentará una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.

Zunini anunció esta medida el último domingo a través de sus redes sociales, luego del asesinato de Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash. Asimismo, exhortó a “todas las bancadas” a “asumir con celeridad la derogatoria de las leyes que obstaculizan la lucha contra el crimen”.

Al respecto, Torres Morales cuestionó que los parlamentarios sean “muy rápidos” para presentar mociones de censura, pero no actúen con la misma celeridad para resolver el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo.

“Increíble. Muy rápidos para interpelar, muy rápidos para pedir una censura, y poco rápidos para lo que verdaderamente necesita el Perú, que son esas delegación de facultades. Respecto a una censura, si bien es derecho de la Cámara de Diputados poder debatir una censura, y estoy seguro que lo harán de manera adecuada”, señaló.

Asimismo, el presidente del Senado destacó las acciones emprendidas por el ministro del Interior y reiteró la importancia de aprobar la solicitud de delegación de facultades legislativas planteada por el Ejecutivo para fortalecer la lucha contra el crimen.

“Yo he visto al ministro del Interior venir en más de una oportunidad a relatar los avances que se están dando. Más de 180 organizaciones criminales desbaratadas. Más de 1800 bandas criminales que han sido detenidas. Entonces, si nosotros pedimos resultados creo que deberíamos concentrarnos en darles las herramientas necesarias para poder multiplicar esos resultados, y esos resultados están directamente relacionados a la delegación de facultades que estamos esperando”, resaltó.