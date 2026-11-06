Un sismo de magnitud 3.7 se registró la tarde de este viernes 6 de noviembre en la provincia de Caylloma, región Arequipa. El movimiento tuvo como referencia un punto ubicado a 2 kilómetros al este del distrito de Huambo y fue percibido con una intensidad de entre III y IV en esta localidad.

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor ocurrió a las 13:07 horas y tuvo una profundidad de 12 kilómetros.

La intensidad reportada fue percibida por la población de la zona, aunque desde la municipalidad no reportaron daños personales ni materiales.

Este nuevo movimiento telúrico se suma a los 18 sismos de magnitud mayor a 3.5 registrados en lo que va del año en la provincia de Caylloma. En toda la región Arequipa, la cifra llega a 117 eventos de estas características.

A nivel nacional, el Instituto Geofísico del Perú reportó 766 sismos durante el mismo periodo, según los datos proporcionados.

Arequipa es una de las regiones con mayores riesgos por sismos, por encontrarse en el cinturón de fuego.