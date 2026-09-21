El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, insistió en la necesidad de que el Congreso otorgue al Ejecutivo las facultades legislativas solicitadas. Esta vez, señaló que la delegación permitiría modificar el sistema de respuesta ante emergencias y actuar con mayor rapidez frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

Durante una entrevista en Canal N, Vinelli señaló que actualmente la respuesta suele comenzar con los gobiernos locales y regionales, los cuales también pueden resultar afectados por el desastre. Según explicó, esta situación puede retrasar la atención cuando las autoridades territoriales no tienen capacidad para actuar de inmediato.

“En el pedido de facultades estamos solicitando al Congreso que nos den la facultad para poder cambiar la ley y que la facultad atienda desde el día uno de la emergencia, de tal manera que la persona damnificada no tenga que esperar una semana, nos den la facultad de legislar”, manifestó.

El ministro indicó que el Gobierno ya destinó más de S/2 mil millones para acciones vinculadas a emergencias y que seguirá utilizando las herramientas legales disponibles. Además, precisó que, si el Congreso no aprueba la delegación, recurrirán a decretos de urgencia y decretos supremos.

“Si no nos dan las facultades legislativas, seguiremos mediante el esquema de decreto de urgencia, decretos supremos”, sostuvo.

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Marco Vinelli Ruiz, ministro de Desarrollo Agrario y Riego: Si no nos dan las facultades legislativas, seguiremos mediante el esquema de decretos de urgencia, potenciando áreas como la de Inteligencia de la Policía Nacional



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Trabajos preventivos en Tumbes

Vinelli supervisó la descolmatación del río Tumbes ante las lluvias previstas por el Senamhi. En el sector del puente Franco se retirarán unas 300 mil toneladas métricas de arena y tierra para reducir el riesgo de desbordes.

El ministro también informó que las labores preventivas se extienden a Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash. Para las zonas andinas y amazónicas se preparan medidas que incluyen reservorios y apoyo para los animales de los agricultores.