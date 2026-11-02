La diputada de Juntos por el Perú (JPP), Jacqueline Tapullima, enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que una pericia grafotécnica de la Policía Nacional del Perú (PNP) concluyera que la firma atribuida a la legisladora en su declaración jurada de postulación no sería auténtica. El análisis identificó nueve diferencias en los trazos al compararla con sus rúbricas originales.

De acuerdo a un informe de “Cuarto Poder”, este resultado se suma a un examen dactiloscópico previo que determinó que la huella digital consignada en el documento tampoco le pertenecería. Ambos hallazgos forman parte de las indagaciones fiscales por presunta falsedad documental.

A ello se suma la denuncia sobre la presunta presencia de una trabajadora no declarada en su despacho parlamentario. Según los registros de ingreso al Congreso, la abogada Karolyn Bracamonte Valle acudió 27 veces a la oficina de Tapullima entre agosto y octubre, con una permanencia acumulada de 105 horas y 41 minutos, pese a no figurar en el cuadro oficial de personal.

La exasesora María Pinedo afirmó que Bracamonte elaboraba oficios y coordinaba documentos parlamentarios. Además, mensajes de WhatsApp difundidos por Cuarto Poder mostrarían coordinaciones para elaborar proyectos legislativos.

Sobre estos hechos, el penalista Percy Sota advirtió que la realización de funciones públicas sin nombramiento podría configurar el delito de usurpación de funciones, mientras que el constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló posibles infracciones relacionadas con el uso de personal no autorizado. Estas son apreciaciones legales y no determinan responsabilidades penales. Asimismo, el Reglamento del Congreso prohíbe el trabajo ad honorem en los despachos parlamentarios.

Consultada por la prensa, Tapullima evitó responder sobre las denuncias y señaló que esperará el avance de las investigaciones. Por su parte, Bracamonte sostuvo que sus visitas al Parlamento obedecieron a sugerencias profesionales brindadas a título personal.