Arequipa busca ampliar su oferta turística más allá del valle del Colca y sus tradicionales atractivos. Para ello, se plantea implementar un corredor turístico de alta montaña que permita desarrollar nuevas rutas de trekking, montañismo y otros deportes de aventura en diferentes sectores de la región.

La propuesta fue impulsada por el Club Deportivo de Andinismo Arequipa (CDAA), que llegó a un acuerdo preliminar con la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos (AUTOCOLCA) para trabajar de manera conjunta en el proyecto. La iniciativa comprende la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y otros destinos ubicados en la provincia de Caylloma.

Uno de los puntos considerados es el sector del Mismi, donde se realizará una evaluación técnica para determinar el lugar adecuado para construir un refugio de montaña. Esta infraestructura permitiría brindar un espacio de apoyo a quienes realizan actividades de ascenso y montañismo. También se definirá una ruta de subida que pueda ser promocionada para atraer visitantes nacionales y extranjeros.

Los trabajos también contemplan el sector de Lari, donde se buscará habilitar una ruta conectada con los senderos que ya existen, con la finalidad de completar un circuito turístico en la zona.

En diciembre se tiene previsto trabajar en la recuperación de senderos prehispánicos en los distritos de Tapay y Madrigal. Asimismo, se proyecta diseñar una ruta de trekking desde Cabanaconde hacia la laguna de Mucurca, desde donde los visitantes podrán apreciar el volcán Sabancaya.

Otro de los objetivos es mejorar las condiciones en las que se desarrolla el turismo de aventura. Para ello, el proyecto considera aspectos como seguridad para los visitantes, gestión de riesgos, infraestructura especializada y protección del medio ambiente. También se busca incorporar a clubes de montañismo, colectivos y agencias de turismo para promover una actividad más organizada y reducir la informalidad.

Según el acuerdo preliminar, AUTOCOLCA tendrá a su cargo la promoción y gestión de la iniciativa, además de coordinar los permisos y las autorizaciones con las entidades correspondientes. Mientras tanto, el Club Deportivo de Andinismo Arequipa brindará asesoramiento técnico por su experiencia en actividades de montaña.

Arequipa proyecta crear un corredor turístico de alta montaña para impulsar el turismo de aventura (Foto: Club de Andinismo)

Las primeras evaluaciones de campo están previstas para noviembre y continuarán en diciembre. Sin embargo, todavía falta definir el presupuesto, el financiamiento de las intervenciones y los plazos para ejecutar las obras.

Con esta propuesta, Arequipa busca aprovechar sus montañas, volcanes y paisajes naturales para diversificar el turismo y generar nuevas oportunidades para las localidades involucradas. El reto será convertir el acuerdo inicial en rutas habilitadas, con infraestructura y condiciones de seguridad para recibir a los visitantes