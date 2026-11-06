La presidenta Keiko Fujimori reconoció que su Gobierno pudo haber actuado con mayor rapidez durante sus primeros 100 días de gestión.

La mandataria hizo esta autocrítica durante una visita a Tumbes, donde supervisó las acciones frente a las emergencias ocasionadas por las lluvias.

“Yo creo que siempre se pueden hacer mejores cosas con mayor rapidez”, manifestó al ser consultada sobre el desempeño de su administración. Sin embargo, destacó que los integrantes de su gabinete trabajan incluso los fines de semana para atender las necesidades de la población y afirmó que su gestión busca mostrar resultados.

Respecto a los efectos del fenómeno El Niño, sostuvo que el Gobierno no puede anticipar la magnitud de su impacto, pero aseguró que brindará apoyo a las regiones afectadas por las lluvias. También mencionó que se atenderá a las zonas altoandinas y amazónicas que podrían enfrentar sequías y déficit hídrico el próximo año.

En Tumbes, la mandataria también informó que se evalúa la construcción de una defensa ribereña para las familias damnificadas de Puerto Perú y anunció coordinaciones para atender a agricultores afectados por las lluvias.

Finalmente, afirmó que, según los indicadores del Gobierno, los homicidios diarios disminuyeron de 7,5 a 6,5.