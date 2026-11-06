JEE frena la reelección encubierta de El Agustino.

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) siguen tomando decisiones con diferentes criterios sobre las autoridades electas en las Elecciones Regionales y Municipales. El colegiado de Lima Este 2 designó ayer a Richard Soria Fuerte, actual alcalde de El Agustino, como primer regidor, y dejó vacante el sillón municipal.

ANTECEDENTE

Como se recuerda, Liborio Soria, padre del proclamado primer regidor, encabezaba la nómina de Podemos Perú, que obtuvo el 31.5% de los votos válidos y siete de las once regidurías, pero renunció durante la campaña alegando “motivos personales”. El JEE evitó pronunciarse sobre una posible reelección encubierta durante el proceso.

Pero el caso de El Agustino no es el único. La capital registra otros casos similares en distintas etapas. En Independencia, el tribunal de Lima Norte 2 adoptó la misma salida con Alfredo Reynaga y lo proclamó primer regidor -y no alcalde-, aunque esta decisión aún queda sujeta a la revisión del Jurado Nacional de Elecciones.

En San Juan de Lurigancho, entre tanto, se espera la audiencia de proclamación. Jesús Maldonado, de Somos Perú, se impuso como primer regidor tras la renuncia del candidato a la alcaldía César Usquiano Maldonado. Sin embargo, el JEE de Lima Este 2 aún no lo proclama.

El del Agustino es uno de los primeros casos en la capital en el que aplicaron un fallo de este tipo y en medio de la expectativa por Rafael López-Aliaga.

ANÁLISIS

Silvia Guevara, experta en derecho electoral del instituto AKLLA, identificó tres salidas: “proclamarlo alcalde, nombrarlo solo primer regidor” o cerrarle el paso, como ya ocurrió en Ica.

Para el abogado José Naupari, en cambio, dejar vacía una alcaldía resulta irregular porque “el partido que gana la elección gana la alcaldía, eso lo dice la ley”.

A su juicio, el pleno nacional podría anular y corregir de oficio el acta de El Agustino y las de otros distritos, sin esperar a que en enero se instale un concejo incompleto.