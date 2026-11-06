El Gobierno peruano expresó su deseo de que la situación política en Paraguay, luego de la renuncia de Santiago Peña, se resuelva de acuerdo con las disposiciones constitucionales y en un ambiente de paz social y legitimidad.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la Presidencia de la República informó que se mantiene atenta a los acontecimientos políticos que se desarrollan en Paraguay.

El Gobierno del Perú sigue con atención la situación política en la hermana República del Paraguay y hace votos para que el actual proceso político se desarrolle conforme a su ordenamiento constitucional, en un clima de paz social y legitimidad y con pleno respeto a la institucionalidad democrática. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 5, 2026

“El Gobierno del Perú sigue con atención la situación política en la hermana República del Paraguay y hace votos para que el actual proceso político se desarrolle conforme a su ordenamiento constitucional, en un clima de paz social y legitimidad y con pleno respeto a la institucionalidad democrática”, indicó el Poder Ejecutivo.

El pronunciamiento del Gobierno peruano se produjo después de que el mandatario paraguayo, Santiago Peña Palacios, anunciara este jueves su renuncia a la Presidencia de su país mediante un mensaje público.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, expresó en su mensaje.

Peña Palacios llegó a la Presidencia de Paraguay el 15 de agosto de 2023 y ahora está a la espera de que el Parlamento evalúe su renuncia. Según lo informado, la mayoría de senadores y diputados habría adelantado su respaldo a la decisión del mandatario.