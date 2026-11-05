La Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen del presupuesto público para el Año Fiscal 2027, que asciende a S/ 266 mil 506 millones 316 mil 735.

La propuesta recibió 29 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, y comprende los recursos del Gobierno nacional, regional y local.

Entre sus principales medidas, se autoriza la incorporación de profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales mediante concurso público para cubrir plazas vacantes en establecimientos de salud.

El presidente de la comisión, José Arista Arbildo, también destacó la autorización de modificaciones presupuestarias para financiar gratificaciones, CTS y aportes a EsSalud de 226 mil 401 trabajadores CAS.

En materia social, el dictamen permite transferir recursos al programa Contigo, que atiende a más de 142 mil personas con discapacidad severa en situación de pobreza. Asimismo, contempla facilidades para financiar los núcleos ejecutores de compras que promueven la participación de las micro y pequeñas empresas en las adquisiciones del Estado.