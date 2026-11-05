El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se reunió con el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, para coordinar acciones frente a la inseguridad ciudadana y fortalecer el trabajo conjunto con las fuerzas del orden, a través del Comando Unificado.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron estrategias para reforzar la seguridad en la capital y recuperar la tranquilidad de la población, mediante la articulación de esfuerzos entre el Gobierno y la Municipalidad de Lima.

Asimismo, evaluaron las medidas de prevención y mitigación ante las lluvias asociadas al fenómeno El Niño, con el propósito de reducir los riesgos y proteger a las familias más vulnerables frente a posibles emergencias.

A través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se informó que se busca destrabar acciones y coordinar el trabajo de las instituciones del Estado para fortalecer la respuesta frente a la criminalidad y los fenómenos naturales.