El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso laboral para este jueves 5 de noviembre de 2026, debido a las dificultades de desplazamiento ocasionadas por las recientes lluvias registradas en Lima.

La medida comprende a los trabajadores de entidades públicas y empresas privadas que se trasladen desde o hacia cuatro distritos de Lima sur, afectados por las precipitaciones y los problemas de transitabilidad.

La disposición responde a los efectos del fenómeno El Niño y las lluvias que dificultan el desplazamiento hacia los centros laborales.

¿Qué distritos tendrán dos horas de tolerancia laboral?

El MTPE precisó que la disposición alcanza a los trabajadores que se desplacen desde o hacia los siguientes distritos:

Villa María del Triunfo.

Villa El Salvador.

San Juan de Miraflores.

Chorrillos.

La tolerancia de hasta dos horas se aplica al horario de ingreso de este jueves 5 de noviembre, independientemente de que los trabajadores pertenezcan al sector público o privado.

Esto significa que la medida también comprende a quienes trabajan fuera de los distritos mencionados, pero deben desplazarse desde ellos para llegar a sus centros de labores, así como a quienes se dirigen hacia esas jurisdicciones.

MTPE: empleadores no podrán sancionar tardanzas ocasionadas por las lluvias

El Ministerio de Trabajo estableció que los empleadores deberán adoptar medidas flexibles para atender las demoras relacionadas con las dificultades de desplazamiento.

Asimismo, precisó que los retrasos ocasionados por estas circunstancias no deberán considerarse faltas ni tardanzas injustificadas y tampoco podrán generar sanciones disciplinarias.

Esta disposición busca evitar que los trabajadores afectados por las dificultades de traslado sean perjudicados laboralmente por una situación que el ministerio considera de fuerza mayor.

Las precipitaciones registradas en Lima generaron acumulación de agua y dificultades de circulación en diversas zonas de la capital.