La sagrada imagen del Señor de los Milagros realizará una salida extraordinaria este domingo 15 de noviembre rumbo a la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, para acompañar la misa multitudinaria que presidirá el papa León XIV durante su visita al Perú.

El recorrido será de aproximadamente 14 kilómetros desde el Monasterio de las Nazarenas y se realizará mediante el tradicional “Nazareno Móvil”, una plataforma especial que permitirá trasladar el anda por debajo de puentes peatonales y vehiculares.

El desplazamiento durará entre cuatro y cinco horas, según informó José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

La procesión pasará excepcionalmente por los distritos de Surquillo, Miraflores y Surco, que no forman parte de sus recorridos tradicionales de octubre. Entre las vías previstas figuran las avenidas Tacna y Tomás Marsano, así como la calle Washington.

La Hermandad coordina con las municipalidades y la Fuerza Aérea del Perú las paradas y el ingreso a la base militar. Una vez en el recinto, el anda será trasladada en hombros por las cuadrillas de cargadores.

La imagen estará acompañada por la Virgen de Copacabana del Rímac y Santo Toribio de Mogrovejo . La misa se celebrará el lunes 16 de noviembre y marcará el cierre de la visita apostólica de León XIV al país, que comenzará el miércoles 11 e incluirá actividades en Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali.

La llegada del pontífice también tendrá un impacto en el turismo y la economía.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyectó la llegada de 50 mil visitantes extranjeros y el desplazamiento de más de 850 mil personas dentro del país, con un movimiento económico estimado en US$640 millones durante las actividades de la visita papal.

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