Keiko Fujimori liderará alianza multisectorial para combatir la anemia en el Perú.
Keiko Fujimori liderará alianza multisectorial para combatir la anemia en el Perú.

La presidenta Keiko Fujimori encabezará este miércoles 4 de noviembre la firma del Pacto contra la Anemia, una iniciativa que busca articular esfuerzos entre el Gobierno central, los gobiernos regionales y diversos sectores para enfrentar este problema de salud pública.

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La propuesta contempla una intervención multisectorial en alianza con el sector privado, organismos internacionales, colegios profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de coordinar acciones para combatir la anemia en el país.

En la actividad participarán el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales; Salud, Luis Dyer; Educación, José Antonio Chang; Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; Producción, Juan Carlos Requejo; Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario; y Cultura, Alberto Beingolea.

La ceremonia se realiza desde las 5:00 p. m. en la sede de Palacio de Gobierno, donde las autoridades y representantes de las instituciones participantes suscribirán el compromiso de trabajo conjunto contra la anemia.

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