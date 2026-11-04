La presidenta Keiko Fujimori encabezará este miércoles 4 de noviembre la firma del Pacto contra la Anemia, una iniciativa que busca articular esfuerzos entre el Gobierno central, los gobiernos regionales y diversos sectores para enfrentar este problema de salud pública.

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La propuesta contempla una intervención multisectorial en alianza con el sector privado, organismos internacionales, colegios profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de coordinar acciones para combatir la anemia en el país.

En la actividad participarán el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales; Salud, Luis Dyer; Educación, José Antonio Chang; Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; Producción, Juan Carlos Requejo; Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario; y Cultura, Alberto Beingolea.

La ceremonia se realiza desde las 5:00 p. m. en la sede de Palacio de Gobierno, donde las autoridades y representantes de las instituciones participantes suscribirán el compromiso de trabajo conjunto contra la anemia.