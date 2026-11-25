El ministro de Relaciones Exteriores fue convocado por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores para el próximo martes 1 de diciembre. El grupo parlamentario también le solicitará información sobre el proceso de ascensos en Torre Tagle y la organización de la visita del papa León XIV al país.

En este último punto, los senadores buscarán conocer las razones de las fallas técnicas de audio y video que perjudicaron el desarrollo y la transmisión de la misa celebrada por el sumo pontífice el pasado 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas. La convocatoria fue acordada este martes 24 de noviembre durante una sesión dirigida por el titular de la comisión, Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular.

La adhesión del Perú al Escudo de las Américas, una coalición impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular, será otro de los temas que deberá explicar el canciller Carlos Espá ante el Senado.

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La citación al Senado se produce mientras el canciller también enfrenta cuestionamientos en la Cámara de Diputados. El viernes 20 de noviembre, la legisladora de Ahora Nación Marleny Bibiana Arminta Valencia presentó una moción de interpelación contra Espá, respaldada por el bloque de oposición integrado por el Partido Cívico Obras y Juntos por el Perú. El documento contiene 37 preguntas.

Además, el titular de Relaciones Exteriores fue citado para este jueves 26 de noviembre ante la Cámara de Diputados, donde deberá responder por la organización de la actividad religiosa y los asuntos relacionados con el Escudo de las Américas.

La presidenta Keiko Fujimori también se pronunció sobre los problemas registrados durante la misa y ofreció disculpas públicas. Asimismo, aseguró que el canciller acudirá al Congreso para brindar las explicaciones correspondientes.