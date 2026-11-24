La reforma de la Policía Nacional también contempla sanciones más severas para los efectivos que estén vinculados con organizaciones criminales. Así lo planteó el ministro del Interior, César Astudillo, durante su presentación ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde propuso establecer la cadena perpetua para policías y militares que integren estas agrupaciones o les proporcionen armamento.

El titular del sector explicó que la medida busca castigar a quienes utilicen su posición dentro de las instituciones de seguridad para facilitar armas, municiones y explosivos a bandas delictivas. “Lo que proponemos es la cadena perpetua para los efectivos militares y policiales que integren organizaciones criminales o que faciliten armas, municiones y explosivos a bandas y organizaciones criminales, obviamente, y que participen de ellas”, afirmó.

🇵🇪 Modernizamos la Policía Nacional para fortalecer la seguridad de todos los peruanos. El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, presentó ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados los primeros logros de su gestión, la implementación de Plan Mariano Santos al 2030 y los avances del Plan de Reforma de la Policía Nacional, con medidas orientadas a fortalecer la capacidad operativa, mejorar los servicios policiales y responder con mayor eficacia a las necesidades de seguridad de la ciudadanía. — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 24, 2026

Astudillo sostuvo que la iniciativa responde a la identificación de integrantes de la Policía involucrados en estas organizaciones y advirtió sobre la necesidad de establecer una sanción que evite este tipo de conductas. “En los últimos tiempos, hemos identificado a varios efectivos policiales involucrados en estas organizaciones criminales. Deben saber que este delito se castiga con cadena perpetua”, señaló.

El planteamiento forma parte de un conjunto de cambios que, según el ministro, buscan recuperar la disciplina, la confianza de la ciudadanía y la integridad institucional. En esa línea, consideró que la formación policial debe adaptarse a las nuevas necesidades de seguridad y preparar agentes con mayores conocimientos tecnológicos y compromiso con los valores democráticos.

“Ahora necesitamos un policía con más conocimiento de tecnología, comprometido con los valores democráticos y que sepa identificarse con su población. Para ello, debemos potenciar nuestra malla curricular”, manifestó.

Finalmente, el ministro dejó la propuesta a disposición de los integrantes de la comisión parlamentaria para que sea evaluada y debatida. “Quienes tengan una posición distinta pueden plantearla y seguir debatiéndola; sin embargo, esta es la propuesta que estamos impulsando para nuestra Policía Nacional”, concluyó.