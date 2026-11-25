El comité de recepción identificó cerca de 2 mil observaciones en el proyecto ejecutado por el Gobierno Regional de Huánuco, cuya inversión inicial fue de S/ 23 998 889.

Según el Informe de Control Concurrente n.° 023-2026-OCI/5339-SCC, correspondiente a la evaluación realizada entre el 20 y el 30 de octubre de 2026, la supervisión aprobó la valorización final cuando la infraestructura todavía no reunía las condiciones necesarias para entrar en funcionamiento. Durante la inspección física, se comprobó que las observaciones persistían, pese a que ya habían transcurrido 22 de los 45 días concedidos para subsanarlas.

ACABADOS DEFECTUOSOS

Entre las principales deficiencias figuran los acabados defectuosos de los pisos de cerámica en al menos tres baños, mobiliario de madera —bancas, sillas y mesas— desnivelado y puertas de aulas que no cerraban correctamente. Además, estaba pendiente la instalación de proyectores multimedia, algunos equipos no cumplían las especificaciones técnicas y no se acreditó la disponibilidad de 31 computadoras destinadas al aula de innovación pedagógica.

A estas irregularidades se suman la falta de instalación de 311 butacas en el polideportivo, interruptores diferenciales inoperativos en los tableros eléctricos, planchas de aluzinc deformadas en las coberturas metálicas y filtraciones activas de agua en los módulos 1 y 4. Estas deficiencias también quedaron registradas en el acta de observaciones del comité de recepción.

SUPERVISIÓN DA QUE PENSAR

El organismo de control señaló que la supervisión no habría realizado controles preventivos ni pruebas de funcionamiento antes de otorgar la conformidad técnica, por lo que terminó validando trabajos que presentaban deficiencias. Esta situación podría generar la aplicación de penalidades al contratista y a la supervisión, además de retrasar la puesta en funcionamiento de la institución educativa. Ambos acumulan penalidades por S/ 290 370, cuyo cobro aún no ha sido gestionado.

El proyecto tuvo una inversión inicial de S/ 23 998 889, pero, con los adicionales de obra, su presupuesto actualizado se elevó a S/ 27 415 307. Los trabajos se iniciaron en diciembre de 2023 y, tras las ampliaciones de plazo, tenían como fecha de culminación agosto de 2026.

Ante los hechos advertidos, la Contraloría notificó al titular del Gobierno Regional de Huánuco para que adopte las medidas correctivas correspondientes y garantice el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Mientras tanto, las deficiencias detectadas mantienen en incertidumbre la puesta en funcionamiento de una infraestructura educativa cuya inversión supera los S/ 27 millones.