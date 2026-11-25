



Nueve meses de prisión preventiva dictó el Juzgado de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado contra Yumi Criollo (18), investigada por la presunta comisión de dos delitos: robo agravado y contra la salud pública, en la modalidad de promoción, favorecimiento o facilitamiento del consumo ilegal de sustancias psicotrópicas. La medida fue solicitada por la Fiscalía Provincial Mixta de Leoncio Prado, que tendrá este plazo para desarrollar las investigaciones.

El fiscal adjunto provincial Héctor Zanoni Ucañan Gill consiguió que el órgano jurisdiccional declarara consentido su requerimiento de prisión preventiva.

Según la investigación fiscal, en el primer caso, la joven habría cumplido el papel de «campana» durante el asalto a mano armada (con cuchillo) contra un joven con discapacidad, a quien le arrebataron su teléfono celular. En el hecho también habrían participado otros dos adolescentes que se desplazaban a bordo de una motocar.

INTENTABAN HUIR

El asalto ocurrió el pasado 10 de noviembre, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, en el badén ubicado en el ingreso al centro poblado de Agua Blanca. Posteriormente, los presuntos implicados fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional en el puente Corpac, cuando intentaban escapar de un grupo de pobladores que, alertados por el agraviado, los perseguían en motocicletas.

Durante la huida, los ocupantes del trimóvil habrían arrojado el teléfono celular sustraído a un costado de la vía, luego de realizar un giro en «U» desde el centro poblado con dirección a la ciudad de Tingo María.

En el registro policial, a uno de los adolescentes se le encontró un arma blanca. Asimismo, durante la misma diligencia, a Yumi Criollo se le hallaron 42 tabletas de clonazepam, distribuidas en varios blísteres, algunos de ellos vacíos, además de dos teléfonos celulares y 50 soles en efectivo.

MIENTE

Aunque la investigada manifestó que los medicamentos eran para su consumo personal, el Ministerio Público sostiene que estos habrían sido destinados a la comercialización entre diversos clientes, mediante la aplicación WhatsApp.

Por otro lado, respecto a los dos adolescentes presuntamente implicados en el asalto, el Ministerio Público consiguió que el Juzgado Civil de Monzón ordenara su internamiento preventivo por tres meses en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa.