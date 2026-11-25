Abusó sexualmente de su hijastra de once años de edad y ahora deberá afrontar una sentencia de cadena perpetua y pagar una reparación civil de S/ 8 000. Esta es la sanción ejemplar que la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco consiguió, ante el juzgado, por la comisión de este grave delito cuya autoría por parte de Paulino Dueñes (46) fue probada en juicio por el fiscal adjunto provincial Marlon Cabrera Pinedo.

El hecho ocurrió en el interior de una vivienda rural de la localidad de Cochagora, jurisdicción del centro poblado de Chullqui, distrito de Churubamba, antes del mediodía del 24 de enero de 2026. Ese día, el ahora sentenciado llegó para desayunar con la que había sido su familia, pues la noche anterior la madre de la menor agraviada había decidido terminar, después de cuatro años, la relación sentimental que mantuvo con el imputado.

Ese día, en un descuido de la abuela, quien dejó sola a la niña, Paulino Dueñes la cargó y la llevó al tercer piso de su propia vivienda, ubicada a veinte metros de la casa familiar. En el lugar, tapándole la boca con un trapo, abusó de ella. Cuando la abuela retornó y al no ver a su nieta, preguntó por ella y ordenó a las otras niñas que la buscaran.

LO SORPRENDE

Fue así que una de las primitas de la agraviada, al subir al tercer piso de la casa del padrastro, lo sorprendió in fraganti sometiendo a la menor. Al verse descubierto, optó por amenazar a la testigo; sin embargo, esta no se amilanó y relató lo sucedido a su mamá, quien se hallaba lavando ropa cerca del lugar, y esta, a su vez, a los otros familiares.

Paulino Dueñes trató de huir hacia la ciudad de Huánuco en su vehículo, pero fue interceptado por el tío de la menor, quien jugaba fútbol en Santa María del Valle. Este último, a bordo de su motocicleta, le cerró el paso cuando escapaba en su automóvil por el km 2 de la zona denominada Lucamayo, vía que une las localidades de Chullqui y Cochagora, y logró retenerlo hasta que llegaron los policías del Puesto de Control de Rancho.