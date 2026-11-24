La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) elegirá este jueves 26 de noviembre a sus representantes docentes ante la Asamblea Universitaria, en medio de las constantes tomas de locales protagonizadas por estudiantes que exigen atención a diversas demandas.

El presidente del Comité Electoral Universitario Transitorio, Mauro Rodríguez, informó que la jornada se desarrollará de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y que, aunque se presentaron dos listas, solo una fue declarada apta por incumplir la otra el reglamento electoral. “Hubiéramos querido que se presentaran más listas, para que exista una pluralidad”, señaló. La lista habilitada es Nueva Asamblea Universitaria UNCP.

Rodríguez indicó que el comité tomará las previsiones necesarias y dialogará con los estudiantes para evitar que las protestas impidan el desarrollo de los comicios. Incluso, no descartó cambiar el lugar de votación según las condiciones de la Ciudad Universitaria. La elección también se realizará de manera presencial en las filiales de Tarma y Satipo. Para validar el resultado, la lista deberá alcanzar el respaldo de más del 50 % de los votos; de no conseguirlo, se tendrá que convocar a un nuevo proceso electoral.

El rector interino, César Ortiz, sostuvo que se viene cumpliendo con lo dispuesto por el Poder Judicial y destacó la importancia de concretar las elecciones. La conformación de la Asamblea Universitaria permitirá elegir al nuevo Comité Electoral y avanzar en la recuperación de la representatividad de los órganos de gobierno de la universidad, en un escenario en el que, según Rodríguez, los estudiantes también se encuentran sin representación.