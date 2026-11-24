El precio de los panetones artesanales elaborados en Arequipa se incrementará entre 20% y 25% durante la campaña navideña de este año, debido al aumento del costo de los insumos para la panificación. Así lo informó Fredy Prieto, presidente de la Asociación de Panaderos de Arequipa, quien señaló que desde julio se registran incrementos en harinas, grasas, levaduras y combustibles.

El dirigente explicó que el encarecimiento también alcanza a los panaderos que utilizan hornos tradicionales, que funcionan con petróleo, leña o combustible, así como a quienes emplean hornos rotativos a gas o petróleo.

A ello se suma el incremento en las tarifas de electricidad. Pese a estos gastos, indicó que los panaderos han tratado de mantener el precio del pan para no afectar más la economía de las familias. Sin embargo, señaló que el consumo de pan en Arequipa disminuyó entre 5% y 10% debido al incremento de los precios.

Respecto a la campaña navideña, Prieto señaló que algunos panaderos arequipeños priorizarán la elaboración de guaguas, debido a que requieren menor inversión y resultan más rentables que los panetones, que deben competir con productos industriales procedentes de Lima.