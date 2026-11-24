Con el objetivo de fortalecer la convivencia escolar y establecer disposiciones claras sobre el uso de dispositivos móviles y la disciplina en las instituciones educativas, la Gerencia Regional de Educación del Cusco, desarrolló una reunión de trabajo con directores de instituciones educativas de las diferentes Ugel de la región.

La primera jornada se realizó en el auditorio del Centro Regional de Recursos Educativos Especializados, como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de aprendizaje y convivencia en las comunidades educativas.

Durante el encuentro se presentaron y socializaron propuestas para incorporar las disposiciones legales vigentes sobre la restricción del uso de celulares y los lineamientos de disciplina escolar en los Reglamentos Internos de las instituciones educativas.

En esta actividad participaron directores de instituciones educativas, quienes analizaron los alcances de la normativa, intercambiaron experiencias y formularon aportes para adecuar estos instrumentos de gestión a la realidad de sus respectivas instituciones.

El gerente regional de Educación Cusco, Heraclio Valencia, destacó que esta iniciativa permitirá contar con normas internas claras y consensuadas, que orienten el uso responsable de los dispositivos móviles y promuevan una disciplina escolar con enfoque formativo.

Asimismo, señaló que estas medidas buscan garantizar espacios educativos seguros, respetuosos y favorables para el desarrollo integral de los estudiantes, priorizando su bienestar, la protección de sus derechos y el fortalecimiento de una convivencia escolar basada en el respeto y la responsabilidad.

Como parte de la jornada, especialistas de la Dirección de Asesoría Jurídica, la Dirección de Gestión Pedagógica y la Unidad de Psicología de la Gerencia Regional de Educación del Cusco, desarrollaron exposiciones sobre los alcances de las normas y disposiciones legales, estrategias pedagógicas para su cumplimiento y orientaciones educativas para fortalecer la convivencia escolar.

Estas acciones permitirán que los directivos cuenten con criterios técnicos y herramientas para actualizar sus Reglamentos Internos y aplicar adecuadamente la normativa vigente, contribuyendo a consolidar instituciones educativas con ambientes saludables, seguros y propicios para los aprendizajes.