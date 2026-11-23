En Cusco se desarrollaron actividades de sensibilización dirigidas a los pobladores del sector de Huayllabamba, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y promover su participación en la conservación y protección de los monumentos arqueológicos que forman parte de la Red de Caminos Inca.

Como parte de estas acciones, se desarrolló un taller informativo sobre la conservación de monumentos arqueológicos y la actividad turística en la Red de Caminos Inca. Durante la jornada, los pobladores conocieron las labores que realiza la entidad cultural para la conservación y mantenimiento de este espacio patrimonial, así como la importancia histórica y cultural del monumento arqueológico de Patawasi. Asimismo, recibieron información sobre otros sitios arqueológicos que integran esta red y la importancia de involucrarse en su cuidado y protección.

Posteriormente, los participantes se trasladaron al monumento arqueológico de Patawasi, donde realizaron una jornada de trabajo conjunto con el personal de mantenimiento de la Red de Caminos Inca. Las labores comprendieron el control de vegetación en paramentos, recintos, andenes, pies de muro y tramos del camino, contribuyendo a su adecuado mantenimiento y conservación.

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La participación activa de los pobladores permitió aplicar los conocimientos impartidos en los talleres, con actividades prácticas en el propio monumento, para evitar que el crecimiento de la vegetación afecte los componentes arqueológicos y comprendiendo la importancia de asumir un rol responsable en la protección del patrimonio cultural de su entorno.

“Mediante estas iniciativas, Cultura Cusco promueve la sensibilización y participación de las comunidades vinculadas a la Red de Caminos Inca, fortaleciendo su compromiso con la conservación del legado cultural y la protección de los monumentos arqueológicos que forman parte del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu”, citaron desde la entidad cusqueña.