Hasta 37 parejas formalizaron su unión ante la ley durante el segundo matrimonio civil masivo de 2026 organizado por la Municipalidad Provincial de Pisco. La ceremonia se realizó en el auditorio municipal y reunió a los contrayentes junto a sus familiares, testigos y personas cercanas que llegaron para acompañarlos en este importante momento de sus vidas.

Matrimonio civil

La actividad estuvo presidida por el alcalde provincial, Pedro Fuentes Hernández, acompañado por el jefe de Registro Civil y el equipo municipal responsable de la organización. Desde antes del inicio de la ceremonia, las parejas fueron ubicadas en el auditorio, mientras sus familiares y testigos ocuparon los espacios destinados para acompañar el acto.

El burgomaestre felicitó a los contrayentes y recordó que la municipalidad organiza dos matrimonios civiles comunitarios al año, conforme a una ordenanza municipal: uno en mayo, en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, y otro en noviembre, antes de las actividades por el aniversario de la fundación española de Pisco, que se conmemora el 23 de noviembre.

Antes de iniciar el acto matrimonial, el jefe de Registro Civil dio lectura a los artículos del Código Civil relacionados con los deberes y derechos que nacen con el matrimonio. Entre ellos, se recordó la obligación recíproca de fidelidad y asistencia, el deber de alimentar y educar a los hijos, la vida en común y la responsabilidad compartida de participar en el gobierno y sostenimiento del hogar.

Posteriormente, las parejas fueron convocadas de dos en dos para realizar el acto formal ante el alcalde. Cada contrayente manifestó su voluntad de casarse, intercambió los anillos con su pareja y firmó el acta correspondiente junto a sus testigos. Tras recibir la declaración de aceptación de ambos, el alcalde los declaró oficialmente casados y les entregó sus respectivas actas matrimoniales.

Uno de los momentos más emotivos se vivió con la participación de Lourdes, de 63 años, quien contrajo matrimonio con Miguel Rodríguez Chávez. Antes de la ceremonia, la mujer contó que era la primera vez que se casaba y, al ser consultada sobre lo que esperaba de esta nueva etapa, expresó su deseo de continuar junto a su pareja como lo habían hecho hasta ahora. “Que sigamos como estamos y que seamos felices”, manifestó.

La jornada estuvo marcada por escenas de emoción, sonrisas, besos y abrazos entre los recién casados y sus familiares. Algunos contrayentes llegaron acompañados de sus hijos, quienes también fueron parte de la celebración.

Al término de la celebración de los matrimonios, la municipalidad organizó un brindis de honor, durante el cual el alcalde dirigió un mensaje a las nuevas parejas y les recordó que la vida matrimonial también implica afrontar dificultades. Señaló que el diálogo, la confianza, el respeto y el amor deben ser fundamentales para superar los obstáculos y fortalecer la familia.

La actividad concluyó con la entrega de presentes a las 37 parejas que participaron en la ceremonia. Cada una recibió el saludo de las autoridades y pudo tomarse fotografías junto a sus familiares para conservar el recuerdo.

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