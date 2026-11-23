Más de cinco toneladas de material electoral llegaron a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa desde Lima para garantizar el desarrollo de las próximas elecciones. El cargamento está conformado por 911 paquetes que contienen cédulas de sufragio, actas, cabinas de votación, ánforas y otros implementos que se utilizarán durante la jornada electoral.

El traslado se realizó bajo resguardo policial y contó con la supervisión de representantes de la Contraloría y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes verificaron la llegada del material a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Arequipa.

La responsable de la ONPE en Arequipa, Brenda López, informó que este material será utilizado en los siete distritos que comprende esta circunscripción electoral, donde se instalarán 1.244 mesas de sufragio en 118 locales de votación para atender a un total de 371.059 electores.

La distribución comenzará el 4 de diciembre en los distritos de San Juan de Tarucani y Chiguata. Al día siguiente, el 5 de diciembre, los paquetes serán trasladados a los distritos de Miraflores, Arequipa, Paucarpata, Mariano Melgar y Alto Selva Alegre.

El despliegue del material electoral también se realiza en otras jurisdicciones de la región. Las ODPE de Camaná, Mollendo y Caylloma ya recibieron sus respectivos cargamentos para organizar los comicios.