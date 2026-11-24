Grand Theft Auto VI (GTA VI) se convirtió en el mayor lanzamiento de la historia de PlayStation, tras superar los 39 millones de jugadores únicos desde su estreno el jueves 19 de noviembre, informó Sony Interactive Entertainment.

La compañía japonesa confirmó que el videojuego también estableció un nuevo récord de usuarios simultáneos en su plataforma, superando las marcas anteriores de títulos multijugador, gratuitos y para un solo jugador.

Los datos corresponden al periodo comprendido entre el 19 y el 22 de noviembre, según una publicación del blog oficial de PlayStation.

GTA VI recauda US$3.790 millones en su primer día

Take-Two Interactive, empresa matriz del estudio Rockstar Games, informó que GTA VI alcanzó los 32,5 millones de copias vendidas antes de su estreno, superando los registros de la anterior entrega de la franquicia, lanzada en 2013.

Asimismo, la compañía estimó que las ventas minoristas del videojuego alcanzaron los US$3.790 millones durante su jornada de lanzamiento, lo que representa un nuevo récord para la industria del entretenimiento.

Por su parte, la consultora especializada Alinea Analytics estima que GTA VI comercializó 44,9 millones de ejemplares durante sus primeros cuatro días, generando ingresos superiores a los US$4.000 millones.

GTA VI acumula 683 millones de horas de juego en PS5

Sony también reveló que los usuarios de PlayStation 5 acumularon 683 millones de horas de juego durante los primeros cuatro días del lanzamiento, con un promedio de 17,4 horas por jugador.

El impacto del estreno también se reflejó en la incorporación de nuevos usuarios a la plataforma. GTA VI fue el primer videojuego utilizado en el 70% de las nuevas consolas PS5 conectadas durante el periodo analizado.

¿De qué trata GTA VI y cuánto cuesta?

La nueva entrega de Grand Theft Auto está protagonizada por Jason y Lucía, una pareja que intenta sobrevivir en Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami y ubicada en el estado imaginario de Leonida.

El videojuego incorpora mejoras gráficas, animaciones más detalladas y un entorno de mundo abierto en el que los jugadores pueden desarrollar diferentes actividades vinculadas con la temática criminal de la franquicia.

GTA VI llegó al mercado más de una década después de su antecesor y está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con precios de entre 80 y 100 dólares, dependiendo de la edición.