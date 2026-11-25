Huánuco: joven de 18 años es investigado por dos delitos

La Municipalidad Distrital de Churubamba, encabezada por el alcalde William Romero Gobea, incorporó un nuevo pool de cinco maquinarias pesadas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con una inversión superior a los S/ 5,9 millones financiada por el Consorcio Financista MAQPERU.

La flota —integrada por un volquete, una excavadora, una motoniveladora, un rodillo compactador y un cargador frontal— fue recibida en una ceremonia pública con el objetivo de potenciar la apertura, rehabilitación y mantenimiento de las carreteras en las comunidades rurales.

Esta adquisición consolida los trabajos viales de la actual gestión, que ya suma 40 kilómetros de trochas carrozables abiertas, y busca dinamizar el comercio y el traslado de productos agrícolas en las zonas más alejadas. Durante el acto, las autoridades ediles destacaron que contar con equipos propios impulsará la conectividad y el desarrollo del distrito, pese a cuestionar la falta de apoyo en obras por parte del Gobierno Regional de Huánuco.