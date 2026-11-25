Dos procesos constitucionales marcaron el desarrollo de la audiencia pública del Tribunal Constitucional (TC), que culminó con 18 expedientes pendientes de votación. Durante la jornada, los magistrados escucharon los argumentos de los abogados de las partes involucradas antes de dejar los casos al voto.

En la primera parte de la sesión, iniciada a las 9:15 a. m., se evaluó el proceso de inconstitucionalidad correspondiente al expediente 00039-2025-AI/TC. La demanda fue interpuesta por el alcalde de la Municipalidad de Lima contra los alcaldes distritales de Lurín, Pucusana, Jesús María y San Juan de Lurigancho.

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El segundo proceso abordado fue el expediente 03810-2025-PA/TC, presentado por Johnny Analberto Marchan Peña contra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Presidencia de la República y el Ministerio del Ambiente. Este caso fue revisado durante el segundo turno, que comenzó a las 3:00 p. m.

La audiencia se realizó en la sede del TC, ubicada en San Isidro, y fue transmitida a través del portal web y la cuenta de Facebook Live de la institución.

La sesión contó con la participación de los magistrados Pedro Hernández Chávez, presidente del TC; Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, quien intervino de manera virtual; Helder Domínguez Haro y Manuel Monteagudo Valdez. Por su parte, el magistrado César Ochoa Cardich no asistió a la audiencia, aunque se avocará a las causas revisadas.