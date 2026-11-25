Pimentel tendrá nueva alcaldesa. Santos Rivas Sosa recibió la tarde de hoy, martes 24 de noviembre, la credencial que la acredita como la máxima autoridad del distrito en la ceremonia de entrega de credenciales a las autoridades electas de Lambayeque, que condujo el Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo.

Con credenciales

Rivas Sosa había sido proclamada segunda regidora del Concejo Distrital de Pimentel. Llega al sillón municipal porque el alcalde en funciones, Enrique Navarro, quedó impedido de continuar en el cargo. Navarro buscaba la reelección encubierta: fue elegido regidor, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que no puede ser designado alcalde por ningún motivo en el futuro, según informó Correo el 9 de noviembre.

El JNE sostiene que quien ejerció la alcaldía en el periodo anterior tampoco puede acceder al cargo por sucesión ni reemplazo, aunque su lista haya ganado la elección. Según el organismo, cuando se aplica el impedimento, asume el siguiente regidor hábil de la lista. La medida generó críticas, pues en setiembre el JNE había aclarado que los alcaldes en ejercicio podían postular como regidores.

Navarro tampoco acudió a la ceremonia a recibir su credencial de regidor, pese a que fue convocado en el acto.

La nueva alcaldesa postuló por Alianza para el Progreso. Su principal experiencia en el gobierno local es haber sido regidora entre 2011 y 2014.

El caso de Ferreñafe sigue un esquema similar. Correo informó que la abogada Martha de la Oliva Bonilla, de Somos Perú, ocupa el segundo lugar de una lista de nueve regidores proclamados por el JEE de Chiclayo y podría recibir la credencial de alcaldesa, ya que el JNE también cerró esa puerta a Polanski Carmona.