Inconformes con las resoluciones emitidas tras la proclamación de resultados, tres alcaldes que buscaban continuar en el cargo durante la próxima gestión presentaron recursos de apelación ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Camaná. En total, el organismo recibió cinco pedidos de apelación, aunque solo cuatro fueron admitidos y elevados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

LÍO EN NICOLÁS DE PIÉROLA

En el distrito de Nicolás de Piérola se presentaron dos apelaciones contra la proclamación de resultados. La primera fue interpuesta por Renovación Popular, agrupación que solicitó la nulidad de los resultados debido a que el candidato de Ahora Nación a la alcaldía fue el actual burgomaestre, Nelson Tito Eguia.

El recurso plantea que se declare ganadora a la lista de Renovación Popular, que ocupó el segundo lugar en los comicios. Asimismo, solicita que Nelson Tito no reciba la credencial como primer regidor.

El segundo caso corresponde a Ahora Nación. Aunque Nelson Tito aceptó públicamente la proclamación de resultados a través de sus redes sociales, la personera legal de la organización política, Fiorela Apaza, presentó una apelación argumentando que “el principio de preclusión en materia electoral impide retrotraer el proceso a etapas ya cerradas o reabrir el debate sobre la habilitación legal de un candidato cuya inscripción quedó firme antes de los comicios”.

El Jurado proclamó como alcalde para la gestión 2027-2030 al segundo regidor, César Neyra.

En ambos casos, los recursos de apelación fueron concedidos y serán resueltos por el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha programado la fecha ni la hora de las respectivas audiencias.

OTRAS APELACIONES

El movimiento regional Yo Arequipa también presentó una apelación contra la resolución de proclamación de resultados en la Municipalidad Provincial de Islay, luego de que el JEE de Camaná dejara sin efecto la elección de Richard Ale Cruz como alcalde y lo proclamara como primer regidor.

De igual manera, en el distrito de Mejía, Ahora Nación solicitó la rectificación de la resolución que impide que la actual alcaldesa, Diana Aspilcueta Cáceres, continúe en el cargo. Estos casos también fueron elevados al JNE.

Pese a que el JNE ya emitió un pronunciamiento en el que señaló que ningún alcalde que ejerció funciones durante el periodo 2023-2026 puede volver a ocupar el mismo cargo de manera consecutiva, las actuales autoridades buscan revertir dicha decisión mediante los recursos de apelación presentados.