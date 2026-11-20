El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica obtuvo una orden de nueve meses de prisión preventiva contra William Manuel Espinoza Guillen (29), investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad – ofensas al pudor público, en la modalidad de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, en agravio de una menor de 11 años de edad.

Investigación fiscal

La medida coercitiva fue sustentada en audiencia ante el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria para Procesos Comunes por el fiscal adjunto provincial Andrés Adolfo Alvarado Colina, quien presentó los graves y fundados elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares.

De acuerdo con la investigación fiscal, el imputado habría contactado inicialmente a la menor a través de redes sociales para luego mantener comunicación mediante el aplicativo WhatsApp. Por esta vía, le enviaba fotografías de sus partes íntimas y le solicitaba de manera constante encontrarse para sostener relaciones sexuales.

Tras tomarse conocimiento de los hechos, las autoridades intervinieron al investigado aproximadamente a las 9:00 de la noche del pasado 13 de noviembre, en inmediaciones de la calle Piura, a la altura de la plazuela Barranca, en el cercado de Ica, incautándosele además un equipo celular para las pericias correspondientes.

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