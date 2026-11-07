La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica logró que se dicte una sentencia de 9 años y 4 meses de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva contra Leninyer Leonardo Romero Romero, de nacionalidad venezolana, como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual en grado de tentativa, en agravio de una joven pasajera.

Investigan a mototaxista

La investigación del caso estuvo a cargo del Dr. Alioshka Yuri Antezano Loayza, fiscal provincial, quien recopiló y presentó los elementos de prueba idóneos, que acreditaron el entorno de coacción ejercido por el investigado. Esto permitió desvirtuar la tesis de la defensa y obtener un fallo condenatorio por unanimidad.

Durante la audiencia, además de fijarse la reclusión efectiva que vencerá el 24 de marzo de 2035, los magistrados del Juzgado Penal Colegiado ordenaron que el sentenciado pague la suma de S/ 3 000 por concepto de reparación civil. Asimismo, el colegiado judicial amparó la copenalidad accesoria requerida por el Ministerio Público, disponiendo la expulsión definitiva del país de Romero Romero una vez cumplida su sanción penal, quedando prohibido su reingreso al Perú.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 25 de noviembre de 2025, a las 10:30 horas aproximadamente, cuando la víctima abordó la mototaxi conducida por el acusado en las inmediaciones del P.J. Señor de Luren con destino a su centro de labores. Aprovechando la situación, el conductor desvió el vehículo hacia una zona descampada de la urbanización Menorca, donde le arrebató el teléfono celular, la coaccionó bajo amenazas de atentar contra su familia y realizó tocamientos indebidos con el fin de consumar el acto sexual.

La víctima, mediante una estrategia de persuasión, logró convencerlo de trasladarse a un hospedaje en la calle Tacna, lugar donde aprovechó un descuido para huir, solicitar auxilio en la recepción y comunicarse con sus familiares, facilitando su captura en flagrancia.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO