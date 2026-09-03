El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona, logró que se dicte 9 meses de prisión preventiva contra Jordy Boniet Limache Bonifaz, de 32 años, investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de una adolescente de 13 años.

Grave denuncia

La investigación, a cargo de la fiscal adjunta provincial Karina Fiorella Gallegos Sotelo, sustentó los fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito.

Respecto a las circunstancias del caso, se estableció que la noche del 11 de julio de 2026, la víctima se encontraba reunida con una amiga cuando coincidieron con el investigado, quien transitaba a bordo de una mototaxi. Tras un lapso transcurrido en el lugar, la adolescente perdió el conocimiento debido a un estado de somnolencia, situación de indefensión que habría sido aprovechada por Limache Bonifaz para trasladarla a un sector deshabitado en las inmediaciones de la ribera de un río, donde habría ejecutado la agresión sexual sin su consentimiento.

Durante la audiencia se presentó además que el imputado registra denuncias policiales previas por delitos contra la libertad sexual y violencia familiar acontecidas entre los años 2021 y 2026.

Asimismo, la representación fiscal sustentó el peligro procesal y la gravedad de la pena que enfrentaría el investigado, logrando que el órgano jurisdiccional ordene la medida coercitiva para asegurar el desarrollo de las diligencias de ley durante el plazo fijado.

Cabe señalar que en un operativo policial en el distrito de La Tinguiña en el año 2021, Limache Bonifaz, también fue acusado por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de otra menor de edad.

En el operativo policial denominado “Bloqueo y saturación Ica 2021”, efectivos de la comisaria de La Tinguiña, intervinieron y detuvieron a Jordy Boniet Limache Bonifaz (27), por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual - tentativa de violación sexual, en agravio de un adolescente de 17 años y por la presunta comisión del delito contra el patrimonio - robo de celular, en agravio de dos jóvenes de 24 y 31 años.

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