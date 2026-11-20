Especialistas del área de Defensa del Patrimonio de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica inspeccionaron el sitio arqueológico Huaca Córdova sector I, en el distrito de Ocucaje, tras reportarse una presunta afectación al Patrimonio Cultural de la Nación.

Intervención de cultura

Durante la diligencia, el equipo técnico y legal constató dentro del polígono intangible una excavación para nivelar el terreno y parte de una vivienda precaria de carrizo que abarca parte del monumento en aproximadamente 1 a 1.5 metros. En la zona también se hallaron fragmentos de cerámica y material malacológico.

En el lugar, se exhortó a un familiar de la propietaria del predio colindante a detener los trabajos y retirar la estructura que invade el monumento, declarado patrimonio mediante la Resolución Directoral N.° 000178-2023-DGPA/MC. El administrado se comprometió a retirar lo construido dentro del área restringida y respetar los límites establecidos, lo cual será verificado en una nueva visita en un plazo de 30 días

La DDC Ica exhortó a la ciudadanía a respetar la intangibilidad de los sitios arqueológicos y a evitar cualquier tipo de excavación, construcción o ampliación de predios dentro de las zonas protegidas, recordando que estas acciones constituyen una afectación al Patrimonio Cultural de la Nación.

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